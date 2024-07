Ciclismo, altra frattura per Roglic: in dubbio la Vuelta

Arrivano ancora una volta brutte notizie per Primoz Roglic in quest0 tribolato 2024. Lo sloveno, infatti, dopo essere stato fermo per parecchio tempo a seguito della caduta riportata al Giro dei Paesi Baschi, ha subito un infortunio anche al Tour del France per colpa di un nuovo incidente.

Nel corso della dodicesima frazione, infatti, lo sloveno della Red Bull Bora Hansgrohe era finito violentemente sull’asfalto a pochi chilometri dall’arrivo posizionato a Villeneuve-sur-Lot. Nonostante la caduta il nativo di Trbovlje era stato in grado di tagliare il traguardo, ma i segni di quanto accaduto erano evidenti.

Segni e dolore che lo avevano costretto al ritiro. Dopo la conclusione della Grande Boucle il ciclista classe 1989 ha svolto nuovi esami mentre era impegnato nei lavori di recupero al Red Bull Athlete Performance Center. L’esito, purtroppo, non è stato positivo, dato che ha evidenziato la presenza di una frattura della vertebra L3, nella parte bassa della schiena.

Si annuncia, quindi, un nuovo stop per Roglic che, a questo punto, rischia davvero di dover saltare la Vuelta a Espana (che ha vinto 3 volte in carriera). “Sto lentamente tornando in bici e mi prendo il mio tempo per riprendermi e vedrò dove questo cammino ci porterà…” le parole dello sloveno sui social.