Quando giocano Errani/Paolini la finale di doppio femminile a Roma: data, orario, tv, avversarie

Agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis andrà in scena domenica 19 maggio, la finale del torneo di doppio femminile: sul Centrale, nell’ultimo atto del torneo di categoria WTA 1000 di Roma, saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini.

La coppia italiana attende la vincente della sfida tra le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng e le numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe. Il match sarà il secondo dalle ore 12.00, ma andrà in scena comunque non prima delle ore 13.30.

La diretta tv dell’ultima giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile per Errani/Paolini su OA Sport. Da definire il match sulla Rai.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA

Domenica 19 maggio

Centrale

Dalle 12.00

Finale doppio maschile

Non prima delle 13.30

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia) – Xinyu Wang / Saisai Zheng (Cina) o Coco Gauff / Erin Routliffe (USA / Nuova Zelanda, 3)

Non prima delle 17.00

Finale singolare maschile

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: per Errani/Paolini su OA Sport.