Quando gareggia Marcell Jacobs alle World Relays? Date, programma, orari, dove vederlo in tv

Marcell Jacobs sarà una delle grandi stelle delle World Relays, ovvero i Mondiali di staffette che andranno in scena a Nassau (Bahamas) nel weekend del 4-5 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri si appresta a fornire il proprio contributo all’Italia, dopo la memorabile apoteosi dei Giochi di Tokyo 2020 e lo splendido argento degli ultimi Mondiali. Il velocista lombardo, che ha fatto il proprio esordio stagionale settimana scorsa correndo in 10.11, punta a essere determinante anche con la 4×100.

Marcell Jacobs sarà uno dei pilastri del quartetto tricolore e verrà verosimilmente inserito nella seconda frazione, ovvero sul rettilineo opposto dove potrà farae la differenza dall’alto della sua rilevante velocità. L’altro cardine del quartetto dovrebbe essere Filippo Tortu, inserito nell’ultima frazione. Appunto di squadra per il Messia dell’atletica italiana, prima del doppio appuntamento individuale tra Roma (18 maggio) e Ostrava (28 maggio) che precede gli Europei di Roma a inizio giugno.

Appuntamento alle ore 02.24 italiane di domenica 5 maggio per le batterie: ne sono previste quattro da otto squadre ciascuno, le prime due classificate di ciascuna serie si qualificheranno alle finale di lunedì 6 maggio (ore 04.00) e staccheranno il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024; le eliminaate in batteria disputeranno il ripescaggio di lunedì 6 maggio (ore 01.05) che metterà in palio gli ultimi sei tagliandi per i Giochi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quando gareggia Marcell Jacobs alle World Relays, con il palinsesto tv e streaming dell’evento. Le gare non godrano di una copertuta televisiva in diretta e/o streaming, verrà trasmessa una sintesi in differita su RaiSportHD nelle mattinate di domenica e lunedì. Prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani, alle Bahamas sono sei ore indietro rispetto a noi.

QUANDO GAREGGIA MARCELL JACOBS ALLE WORLD RELAYS

Domenica 5 maggio

Ore 02.24 Batterie

Lunedì 6 maggio

Ore 01.05 Eventuale ripescaggio

Ore 04.00 Eventuale finale

COME VEDERE LE WORLD RELAYS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Garantita una sintesi in differita su RaiSportHD secondo i seguenti orari: domenica dalle 10.50 alle 12.15, lunedì dalle 10.40 alle 12.05.

Diretta streaming: non prevista. Garantita una sintesi in differita su Rai Play secondo i seguenti orari: domenica dalle 10.50 alle 12.15, lunedì dalle 10.40 alle 12.05.

Diretta Live testuale: OA Sport.