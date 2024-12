L’allenatore di Medvedev critica Djokovic: “Murray non sa niente di allenamento”

Il 2025 sarà un anno con tanti punti interrogativi in ambito tennistico. Tra questi c’è da chiedersi come si svilupperà il sodalizio tecnico tra Novak Djokovic e Andy Murray. Lo scozzese, annunciato il suo ritiro, ha accettato di mettersi a disposizione del suo ex grande rivale, avendo l’incarico di allenarlo. Una decisione del serbo che ha sorpreso non poco e scopriremo già dagli Australian Open come tutto si articolerà.

Nole è convinto di essere ancora competitivo e di avere il tennis per piegare anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, come il campione nativo di Belgrado ha fatto nella finale olimpica di Parigi contro lo spagnolo. Ci sono però delle perplessità sui benefici che Djokovic possa avere da questa collaborazione, parlando di un giocatore che va per i 38 anni e di un Murray privo dell’esperienza da allenatore.

A esprimerli con grande sincerità in un’intervista concessa a L’Equipe è stato il coach del russo Daniil Medvedev, Gilles Cervera: “Conoscendo Murray non mi sorprende questa faccenda, sapevo che non sarebbe riuscito a stare fermo per più di due o tre mesi dopo il ritiro. Ma non ha quella che si potrebbe definire una metodologia di allenamento. Andy non sa nulla dell’allenamento, il che significa che lo dovrà imparare al volo. Non è questo il motivo per cui Novak vuole lavorare con lui“, ha sottolineato il tecnico francese.

“Per quanto riguarda l’allenatore, o Novak si conosce così bene da non aver bisogno di nessun altro, oppure chiederà aiuto al resto della squadra che già lo segue. È essenziale mettersi alla prova ed esplorare nuove metodologie di allenamento che potrebbero non essere immediatamente evidenti. Tra i due tutto è possibile. Immagino che questa collaborazione porterà qualcosa a Djokovic. Poi c’è una realtà fisica ed energetica, che significa che sarà dura per lui, con o senza Murray, ma anche per alcuni suoi rivali“, ha aggiunto Cervara.