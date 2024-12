Esibizioni a Melbourne Park prima degli Australian Open: Sinner, Alcaraz e Djokovic coinvolti

Dal 12 al 26 gennaio gli Australian Open terranno nuovamente banco e giocatori e giocatrici lavoreranno in questa post-season per essere pronti anche all’evento nella terra dei canguri. Jannik Sinner, in particolare, cercherà di confermare il titolo del 2024, volendo portare a tre il numero di titoli Slam nella propria carriera e concedere il bis in questo Major.

A precedere però il torneo, dal 7 al 10 gennaio, il Melbourne Park ospiterà una serie di match di esibizione che vedranno protagonisti alcuni dei giocatori più attesi. Dovrebbero prendere parte a questi incontri Novak Djokovic, dieci-volte vincitore degli Open australiani, proprio Sinner e Carlos Alcaraz. Coinvolti anche i padroni di casa Alex de Minaur e Alexei Popyrin, che vorranno godersi l’esperienza davanti al loro pubblico.

Queste partite di beneficenza si terranno da martedì a venerdì della settimana di apertura e daranno modo al pubblico di assistere a un grande spettacolo e nello stesso tempo metteranno nelle condizioni i tennisti di familiarizzare con le condizioni di gioco prima dello Slam.

Quest’anno i campi piuttosto rapidi sono stati un fattore nello sviluppo delle sfide. Vedremo se nel 2025 questo effetto sarà il medesimo e come i tennisti di maggior livello sfrutteranno quest’occasione.