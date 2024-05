Pogacar come Pantani nel 1998? Doppietta Giro-Tour nel mirino: quali avversari troverà in Francia

Era l’obiettivo sin da inizio stagione, un’annata programmata per riuscire in questa impresa. Ora il primo tassello (quello probabilmente più facile) è stato messo: tra la storica doppietta e Tadej Pogacar c’è di mezzo solamente il Tour de France. Il Giro d’Italia infatti è stato vinto, anzi, dominato dallo sloveno.

Oggi è arrivata la sesta vittoria di tappa, la quinta in Maglia Rosa per la stella della UAE Emirates. Un Giro corso con le marce basse per il più forte corridore al mondo che si è totalmente gestito sulle strade italiane, vista l’assenza di avversari che avrebbero potuto impensierirlo (e infatti lo si nota dai distacchi finali).

Adesso l’accoppiata con la Grande Boucle è ovviamente nel mirino: l’obiettivo dichiarato è quello di ripetere l’impresa firmata da Marco Pantani nel 1998, il Pirata l’ultimo a riuscire nella strepitosa doppietta.

Molto più difficile però la sfida transalpina per lo sloveno. Infatti davanti si ritroverà avversari molto più temibili, anche se frenati nell’ultimo periodo dalle cadute. Jonas Vingegaard, il rivale diretto, è addirittura a rischio presenza, mentre saranno al via Remco Evenepoel e Primoz Roglic, reduci dai brutti colpi subiti al Giro dei Paesi Baschi.