Playoff NBA 2024: Indiana supera New York e porta la serie a gara-7

Gli Indiana Pacers mantengono l’imbattibilità casalinga nei Playoff NBA 2024 e portano a gara-7 la serie contro i New York Knicks. Finisce 116-103 per squadra di coach Rick Carlisle, che vince il sesto match consecutivo davanti al proprio pubblico in questa post season. La serie torna ora nuovamente a New York, dove domani nella serata italiana (palla a due alle ore 21.30) si giocherà la settima e decisiva partita.

La partita si decide nel secondo quarto dopo che alla prima sirena il Knicks avevano chiuso in vantaggio, ma solo di un punto. L’equilibrio viene spezzato da Indiana, che allunga toccando anche il +13. Da quel momento i Pacers non si voltano più indietro e respingono ogni assalto da parte di New York. Il match è in pieno controllo dei padroni di casa, che arrivano anche sul +19 e possono amministrare fino alla sirena finale.

A trascinare Indiana ci ha pensato soprattutto Pascal Siakam, miglior marcatore dei Pacers con 25 punti, aggiungendo anche 7 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra ci vanno ben sei giocatori, con anche un Myles Turner da 17 punti e i 15 invece di Andrew Nembhard, Tyrese Haliburton (sfiora la doppia doppia con 9 assist) e di TJ McConnell. Dalla panchina ci sono poi gli 11 punti di Obi Toppin.

A New York non basta un Jalen Brunson da 31 punti, ma la stella dei Knicks ha chiuso il primo tempo con 2/11 dal campo, con gli unici due canestri arrivati anche nei primi due tentativi. La preoccupazione in casa New York è tutta per Josh Hart, uscito nell’ultimo quarto per un infortunio all’addome che si era procurato poco prima dell’intervallo. In vista di domenica una pessima notizia per i Knicks, che stanno provando a recuperare OG Anunoby.