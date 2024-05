Playoff NBA 2023: Doncic è straordinario, Dallas rimonta Minnesota e va sul 2-0

I Dallas Mavericks sognano sempre di più un ritorno alle Finals NBA. Un’attesa lunga tredici anni e che sta per concludersi, visto che Doncic e compagni si trovano sul 2-0 nella serie della finale di conference contro i Minnesota Timberwolves ed ora avranno due sfide casalinghe per chiudere ulteriormente la contesa. Dopo il successo di gara-1, i Mavs si ripetono anche in gara-2, vincendo 109-108, con una straordinaria rimonta, completata da una magia del campione sloveno a tre secondi dalla fine.

LUKA 3-POINTER IN THE CLUTCH TO TAKE THE LEAD WITH 3 SECONDS LEFT IN THE 4Q DAL-MIN (1-0) | 4Q Live on TNT pic.twitter.com/6hNV77J8aV — NBA (@NBA) May 25, 2024

Il primo tempo di gara-2 è infatti tutto di Minnesota. I T’Wolves sembrano avere il pieno controllo della partita e toccano anche il +18 di vantaggio. All’intervallo il vantaggio è ancora sulla doppia cifra (+12), ma da quel momento comincia la rimonta di Dallas, culminata nell’ultimo quarto con le triple prima di Irving e poi soprattutto quella di Doncic in faccia a Gobert a tre secondi dal termine. La risposta di Reid sulla sirena balla sul ferro e può partire la festa di Dallas.

MAVS TAKE A 2-0 SERIES LEAD ‼️ Game 3: Sunday, 8pm/et on TNT pic.twitter.com/JMzXgcLE40 — NBA (@NBA) May 25, 2024

Doncic è il grande protagonista per la tripla della vittoria e per aver chiuso con una tripla doppia da 32 punti, 13 assist e 10 rimbalzi. Non solo lo sloveno, ma anche Kyrie Irving ci ha messo lo zampino con i canestri che hanno riportato sotto Dallas e con i suoi 20 punti finali. Importanti per Dallas anche i 16 punti di Daniel Gafford e i 14 con 9 rimbalzi dalla panchina di Dereck Lively II.

Minnesota ha un Anthony Edwards da 21 punti, ma la stella dei T’Wolves tira malissimo dal campo ( 5/17 dal campo). A travestirsi da eroe era stato Naz Reid, miglior sesto uomo dell’anno, che ha chiuso gara-2 con 23 punti e un pazzesco 7/9 da tre punti, anche se proprio l’ultima tripla si è fermata sul ferro. Non basta neanche la doppia doppia di Rudy Gobert da 16 punti e 10 rimbalzi. Domenica gara-3 ed ora servirà un miracolo a Minnesota.