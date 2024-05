PGA Championship 2024: programma, orari, tv, streaming

Secondo Major stagionale in arrivo per il golf, con i migliori giocatori del mondo che saranno protagonisti da giovedì 16 a domenica 19 maggio nel PGA Championship 2024. Per la quarta volta nella storia il torneo sarà ospitato dal Valhalla Golf Club, sede anche della Ryder Cup 2008.

Difende il Wanamaker Trophy l’americano Brooks Koepka, che l’anno scorso è diventato il primo, e finora unico, golfista passato alla LIV in grado di vincere uno dei quattro tornei più importanti dell’anno. Il Masters 2024 è andato nelle mani di Scottie Scheffler, autore di un’annata fin qui semplicemente straordinaria. Lo statunitense, n.1 dell’OWGR per distacco, quando ha partecipato ha quasi sempre vinto. Senza dubbio è lui il favorito principale della settimana, e risulta veramente difficile che qualcuno possa riuscire a tenergli testa.

Ma si sa, confermarsi sempre a livelli massimi nel golf è missione quasi impossibile, e pronosticare un Major è un’impresa decisamente ardua. Il campo sarà esigente e selettivo, e l field vedrà anche un italiano. Sarà sul tee della uno infatti Francesco Molinari, ancora grazie all’esenzione per il titolo al The Open del 2018. Un’occasione più unica che rara quella per l’azzurro, che sta vivendo da un paio d’anni un momento di regresso totale del gioco con scarsissimi risultati. Chissà che una buona prestazione a Valhalla non possa essere il viatico giusto verso una piccola rinascita.

Il PGA Championship 2024 comincerà nella giornata di giovedì e terminerà domenica. I diritti televisivi per l’Italia appartengono a Sky Sport sia in tv che in streaming (con SkyGo e Now): tutto il torneo andrà in onda su Sky Sport Golf (206).

CALENDARIO PGA CHAMPIONSHIP 2024

Giovedì 16 maggio

Ore 14:00 circa Primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206)

Venerdì 17 maggio

Ore 14:00 circa Secondo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206)

Sabato 18 maggio

Ore 14:00 circa Terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206)

Domenica 19 maggio

Ore 14:00 circa Quarto giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206)

PROGRAMMA PGA CHAMPIONSHIP 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: Sky Go, NOW