Perché si é ritirato Musetti contro Atmane: la causa del problema fisico a Roma

Un epilogo davvero amaro per Lorenzo Musetti. Il carrarino (n.29 del ranking) faceva quest’oggi il suo esordio nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 contro il francese Terence Atmane (n.137 del ranking). Una partita alla portata del tennista tricolore, ma fin dai primi scambi si è compreso che Musetti non aveva grandi energie a sua disposizione.

Il tentativo di accorciare gli scambi e la scarsa mobilità sul campo erano indizi chiari di un malessere che Lorenzo stava vivendo non solo da oggi a Roma. Musetti, infatti, è stato colpito da un virus che l’ha fortemente debilitato e non è un caso che ieri non si sia allenato perché impossibilitato ad affrontare la sua solita routine.

Ha provato il toscano a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma perso il primo set 7-5 contro il francese e sotto 1-0 nel secondo, ha deciso di stringere la mano anzitempo, comunicando al giudice di sedia la motivazione del suo abbandono.

Un’uscita di scena che potrebbe avere anche delle conseguenze nella classifica di Musetti, attualmente testa di serie al Roland Garros. Vedremo poi, in base ai risultati di questo torneo, se il classe 2002 del Bel Paese conserverà il suo status e soprattutto come starà in vista dello Slam parigino.