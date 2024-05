Perché la semifinale Cobolli-Ruud non si è giocata: cosa è successo a Ginevra, nuovo orario, programma, tv

La pioggia non ha concesso tregua a Ginevra, e così non si è potuta disputare quest’oggi la seconda semifinale del torneo di categoria ATP 250: il penultimo atto del Gonet Geneva Open 2024 di tennis tra l’azzurro Flavio Cobolli ed il numero 2 del seeding, il norvegese Casper Ruud, è stato rinviato a domani, domenica 26 maggio.

Il match aprirà il programma dell’ultima giornata, e si giocherà sul Centrale alle ore 10.30. Il vincitore, poi, dovrà tornare in campo a poche ore di distanza: la finale è prevista non prima delle ore 15.00, inoltre tra i due match si giocherà la finale di doppio, che inizierà comunque non prima delle ore 12.30.

La diretta tv della semifinale sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre quella della finale sarà disponibile su Sky Sport Max, invece la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita per semifinale ed eventuale finale di Cobolli su OA Sport.

CALENDARIO ATP 250 GINEVRA 2024

Domenica 26 maggio

Centrale

Dalle ore 10.30

Flavio Cobolli (Italia) – Casper Ruud (Norvegia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Dalle 12.30

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia)-Lloyd Glasspool/Jean-Julien Rojer (Gran Bretagna/Paesi Bassi)

Non prima delle 15.00

vincente Cobolli/Ruud – Tomas Machac (Repubblica Ceca) – Sky Sport Max

PROGRAMMA ATP 250 GINEVRA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: semifinale su Sky Sport Tennis, finale su Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: per semifinale ed eventuale finale di Cobolli su OA Sport.