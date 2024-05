Perché è stato declassato Merlier al Giro d’Italia: cambia l’ordine d’arrivo, un altro italiano sul podio

Cambia l’ordine d’arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Vince sempre Jonathan Milan sul traguardo di Francavilla al Mare, ma alle sue spalle in classifica non c’è più Tim Merlier. Il belga della Soudal Quick-Step è stato declassato dalla giuria al termine della corsa per una scorrettezza nella volata finale nei confronti di Juan Sebastian Molano.

Merlier è stato penalizzato per aver cambiato traiettoria un paio di volte e soprattutto per aver stretto verso le transenne il velocista della UAE. Una mossa ritenuta troppo pericolosa dalla giuria e dunque il belga è stato declassato dall’ordine d’arrivo.

La vittoria resta sempre a Jonathan Milan, che aveva comunque dominato la volata con un’azione davvero imperiosa e che non ha lasciato scampo agli avversari. Il possessore della maglia ciclamino si era imposto proprio su Merlier e poi su Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), a questo punto secondo in classifica.

Al quarto posto aveva concluso Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa), ma a questo punto il velocista italiano può festeggiare il suo primo podio della carriera al Giro d’Italia. Un risultato davvero eccellente per il 27enne di Verona, che in questo 2024 si era già reso protagonisti di alcune vittorie e bei piazzamenti in volata.

A very hectic final kilometer, with a massive crash in the middle of the sprint, but a pure display of sheer power from the fastest man of this race ⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/JhCn08YQ3I — Giro d’Italia (@giroditalia) May 15, 2024

IL NUOVO ORDINE D’ARRIVO

1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 180 80 10″ 4:23:18

2 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 130 50 6″ ,,

3 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 95 35 4″ ,,

4 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 80 25 ,,

5 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 60 18 ,,

6 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 45 15 ,,

7 GAVIRIA Fernando Movistar Team 40 12 ,,

8 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 35 10 ,,

9 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis 30 8 ,,

10 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 25 6 ,,