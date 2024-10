Jonathan Milan nella top-4 dei ciclisti più vincenti nel 2024! La classifica dell’anno, Pogacar dominatore

Tadej Pogacar ha letteralmente dominato la stagione ciclistica che si è ufficialmente conclusa pochi giorni fa. Il fuoriclasse sloveno ha infatti firmato la doppietta Giro d’Italia-Tour de France (accompagnata da sei successi di tappa in entrambi gli eventi di tre settimane), si è laureato Campione del Mondo e si è imposto in due Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia), per un totale di 25 vittorie: è indubbiamente il capitano della UAE Emirates il ciclista plurivincitore per eccellenza nel 2024.

Tadej Pogacar domina in testa alla classifica precedendo il belga Tim Merlier (16 sigilli, tra cui l’affermazione agli Europei e tre stoccate al Giro d’Italia) e il danese Mads Pedersen (12, si è distinto alla Gent-Wevelgem e nelle brevi corse a tappe). L’Italia può gioire con Jonathan Milan, che è fantastico quarto in questa speciale graduatoria con undici successi tra cui spiccano tre tappe al Giro d’Italia e due frazioni alla Tirreno-Adriatico (l’apoteosi nell’inseguimento ai Mondiali non entra ovviamente in questo computo).

Matteo Malucelli è quinto con dieci successi, ma la gran parte è stato ottenuto in gare minori. Guardando infatti esclusivamente agli eventi del calendario World Tour, Pogacar svetta sempre con 23 affermazioni, alle sue spalle troviamo poi il suo connazionale Primoz Roglic (8, tra cui le classifiche generali di Vuelta di Spagna e Giro del Delfinato) e un quartetto di velocisti tra cui figura anche Jonathan Milan a quota sette vittorie.

CICLISTI PLURIVINCITORI 2024

1. Tadej Pogacar (Slovenia, UAE Emirates) 25

2. Tim Merlier (Belgio, Soudal Quick-Step) 16

3. Mads Pedersen (Danimarca, Lidl-Trek) 12

4. Jonathan Milan (Italia, Lidl-Trek) 11

4. Aaron Gate (Nuova Zelanda, Burgos-BG) 11

6. Matteo Malucelli (Italia, JCL Team UYKO) 10

7. Martin Laas (Estonia, Ferei Quick-Panda) 10

8. Jasper Philipsen (Belgio, Alpecin-Deceuninck) 9

8. Remco Evenepoel (Belgio, Soudal Quick-Step) 9

8. Jonas Vingegaard (Danimarca, Team Visma | Lease a Bike) 9

8. Marc Hirschi (Svizzera, UAE Emirates) 9

8. Joseph Blackmore (Gran Bretagna, Israel Premier Tech) 9

8. Brandon McNulty (USA, UAE Emirates) 9

8. Thibau Nys (Belgio, Lidl-Trek) 9

CICLISTI PLURIVINCITORI 2024 (SOLO GARE WORLD TOUR)

1. Tadej Pogacar (Slovenia, UAE Emirates) 23

2. Primoz Roglic (Slovenia, Red Bull-BORA-hansgrohe) 8

3. Tim Merlier (Belgio, Soudal Quick-Step) 7

3. Jonathan Milan (Italia, Lidl-Trek) 7

3. Jasper Philipsen (Belgio, Alpecin-Deceuninck) 7

3. Olav Kooij (Paesi Bassi, Team Visma | Lease a Bike) 7

7. Jonas Vingegaard (Danimarca, Team Visma | Lease a Bike) 5

8. Thibau Nys (Belgio, Lidl-Trek) 4

8. Adam Yates (Gran Bretagna, UAE Emirates) 4

8. Lennert van Eetvelt (Belgio, Lotto Dstny) 4