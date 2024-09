Ciclismo, Tim Merlier vince gli Europei: “Arrivavo da settimane difficili, ora è una bella carriera”

Tim Merlier ha vinto la prova in linea degli Europei 2024 di ciclismo, imponendosi di fronte al proprio pubblico del Limburgo con una bella volata che gli ha regalato la prima maglia blu-stellata della propria carriera. Il ciclista belga ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo la gara: “Ora finalmente ho la maglia ed è un gran bel momento. Arrivavo da settimane difficili, ma non ho mai smesso di crederci e oggi sentivo di stare bene. Dopo il primo sforzo importante ho capito che oggi era la giornata che volevo. Anche se poi la foratura mi ha costretto a fare un grosso sforzo per rientrare, le cose sono andate bene e ho preso questa maglia“.

Tim Merlier ha proseguito nella propria analisi: “Bert è rimasto a lungo dietro di me, perché io era a ruota di Edward Theuns. Poi Bert mi ha superato nel finale e mi sono affidato completamente a lui, poteva fare quel che voleva, non volevo stressarmi per questo. Poi mi è saltata la catena e ho avuto paura, ma sono comunque riuscito a dare tutto fino all’arrivo. È stata una bella stagione, ma anche una carriera già a questo punto, con due titoli nazionali e questa maglia. Sono davvero fiero di quanto ottenuto“.