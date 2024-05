Paolini-Baptiste, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Domani, mercoledì 29 maggio, Jasmine Paolini tornerà protagonista al Roland Garros 2024. La toscana, testa di serie n.12, giocherà contro la statunitense Hailey Baptiste il match valido per il secondo turno dello Slam di Parigi. Una partita che vede favorita la toscana, ma servirà fare attenzione al cospetto di una giocatrice che può essere ostica.

Nel primo round l’azzurra ha regolato in due set l’australiana Daria Saville, mettendo in mostra i miglioramenti di una stagione che l’ha vista raggiungere gli ottavi agli Australian Open e aggiudicarsi il WTA1000 di Dubai, sconfiggendo in finale la russa Anna Kalinskaya.

Un solo precedente c’è tra le due giocatrici, ovvero sul cemento di Chicago (USA) nel 2021. 7-5 6-3 lo score in favore della statunitense. Un confronto che però non fa così testo, perché disputato diverso tempo fa e su una superficie diversa.

Il match tra Jasmine Paolini e la statunitense Hailey Baptiste si giocherà domani e sarà il quarto match in programma sul campo-6, valido per il secondo turno del Roland Garros 2024. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

PAOLINI-BAPTISTE ROLAND GARROS 2024

COURT 6 – Inizio ore 11.00

Alexandre MULLER (FRA) vs Matteo ARNALDI (ITA)

A seguire

Liudmila SAMSONOVA (—) [17] vs Amanda ANISIMOVA (USA)

Alex DE MINAUR (AUS) [11] vs Jaume MUNAR (ESP)

Hailey BAPTISTE (USA) vs Jasmine PAOLINI (ITA) [12]

PROGRAMMA PAOLINI-BAPTISTE ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport