Pallanuoto: Pro Recco domina gara-1 in casa, RN Savona battuta 8-5

Il primo atto di una finale che non si vedeva da tredici anni è andato secondo il pronostico: davanti al pubblico di casa la Pro Recco non trema e domina gara-1, mettendo la prima mano sullo scudetto numero trentasei della storia. RN Savona che è costretto ad arrendersi per 8-5 nel derby: sabato si affiderà al proprio tifo per provare ad allungare la serie.

Mani addosso e tensione alta sin dalle prime battute, con la compagine di Angelini che prova a basare la sua partita sulla difesa, concedendo al minimo le conclusioni dal perimetro. La Pro Recco però ha dei cecchini con l’uomo in più e Zalanki, Younger e Condemi indirizzano già il match con il 3-0 dopo 8′.

Iocchi Gratta timbra il gol dell’ex con il 4-0, sempre in superiorità, mentre la prima rete savonese combacia con l’espulsione per gioco aggressivo di Kakaris. La rete di Campopiano però non basta a Rizzo e compagni che chiudono a metà gara sotto 5-2. Del Lungo e la sua difesa sono granitici, per Nicosia invece ci sono gli straordinari, ma Cannella e Younger chiudono la contesa già nel terzo quarto. L’ultima frazione vede i recchelini allentare la tensione e l’altro ex di lusso, Pietro Figlioli, avvicinare l’RN Savona sull’8-5 con due delle sue bordate che servono solo ad addolcire il risultato.

PRO RECCO-RN SAVONA 8-5

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio, G. Zalanki 1, G. Cannella 1, A. Younger 2, A. Fondelli, N. Presciutti, M. Iocchi Gratta 2, F. Condemi 1, K. Kakaris, M. Aicardi 1, B. Hallock, T. Negri, G. Rossi. All. Sukno

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 1, P. Figlioli 2, M. Vavic, V. Rizzo 1, T. Cora, L. Bruni, E. Campopiano 1, M. Guidi, B. Durdic, B. Erdelyi, N. Da Rold, M. Bragantini. All. Angelini

Arbitri: Navarra e Carmignani

Note

Parziali: 3-0 2-2 2-1 1-2 Superiorità numeriche: Recco 6/13 + un rigore fallito da Zalanki nel secondo tempo (parato da Nicosia) e Savona 4/10 + un rigore realizzato da Rizzo nel terzo tempo. Espulso con sostituzione per fallo di reazione Kakaris (Pro Recco) nel secondo tempo. Ammonito per proteste il tecnico del Savona Angelini nel terzo tempo. Uscito per limite di falli Rocchi (Savona) nel secondo tempo. Spettatori 800