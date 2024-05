Pallanuoto, la finale di Euro Cup sarà il derby croato tra Primorje e Jug

Sarà il derby croato tra i padroni di casa del Primorje e lo Jug a decidere la vincitrice dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile: a Fiume, in Croazia, nelle semifinali, la società organizzatrice della Final Four, il Primorje, regola nel penultimo atto della competizione i tedeschi dello Spandau 04 Berlino per 14-12, mentre lo Jug di Dubrovnik regola per 11-7 gli spagnoli dell’Astralpool Sabadell.

Domani nelle finali i teutonici, giustizieri dell’Ortigia negli ottavi e del Savona nei quarti, sfideranno gli iberici per il terzo posto, mentre le squadre croate di Fiume e di Ragusa si contenderanno il trofeo della seconda competizione continentale per squadre di club e l’accesso alla finale della Supercoppa Europea della prossima stagione. Il Primorje proviene dalla fase a gironi di Euro Cup, mentre lo Jug, così come Spandau e Sabadell, è retrocesso al termine della prima fase a gironi di Champions League.

FINAL FOUR EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2023-2024

Semifinali

17 maggio 17.45 Rijeka (Croazia) Semifinale 2 ASTRALPOOL CN SABADELL-JUG ADRIATIC OSIGURANJE 7-11

17 maggio 20.00 Rijeka (Croazia) Semifinale 1 PRIMORJE ERSTE BANK-SPANDAU 04 BERLIN 14-12

Finali

18 maggio 17.45 Rijeka (Croazia) Finale 3° posto SPANDAU 04 BERLIN-ASTRALPOOL CN SABADELL

18 maggio 20.00 Rijeka (Croazia) Finale 1° posto PRIMORJE ERSTE BANK-JUG ADRIATIC OSIGURANJE