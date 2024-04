Pallanuoto, RN Savona-Spandau 04 Berlino 10-11 nell’andata dei quarti di finale di Euro Cup

La compagine tedesca dello Spandau 04 Berlino si conferma la nemesi delle formazioni italiane nell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile: dopo aver eliminato l’Ortigia agli ottavi, nel match d’andata dei quarti di finale i teutonici si impongono in casa della Rari Nantes Savona per 10-11.

L’analisi dell’allenatore del Savona, Alberto Angelini, al sito ufficiale della società ligure: “E’ stata una partita in cui siamo stati troppo nervosi. Nei momenti decisivi del match siamo stati troppo precipitosi, al contrario dello Spandau, che si è mostrato cinico ed ha avuto un atteggiamento da grande squadra. Quando siamo riusciti a rimettere in piedi la partita siamo stati penalizzati dalle espulsioni che ci sono state fischiate contro. Il risultato più giusto sarebbe stato una nostra vittoria di 1 o 2 reti. Aver perso di un gol lascia aperta la possibilità di andarcela a giocare a Berlino“.

TABELLINO

BPER RARI NANTES SAVONA – WASSERFREUNDE SPANDAU 04 10-11 (2-2, 2-6, 2-0, 4-3)

BPER RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Figlioli 4, Vavic, Rizzo, Bragantini, Bruni, Campopiano, Guidi 3, Durdic 2, Erdelyi, Da Rold. Allenatore: Alberto Angelini.

WASSERFREUNDE SPANDAU 04: Baksa, Dyck, Prioteasa 1, Cuk 1, Tkac 1, Chiru 1, Strelezkij 1, Tomasovic 2, Stamm, Sedlmayer 2, Abramson 1 (su rigore), Banicevic 1, Spijker. Allenatore: Vladimir Markovic.

Arbitri: Pau Segurana (Spagna) e Tamas Kovacs (Ungheria). Delegato LEN: Milivoj Bebic (Croazia).

Note – Superiorità numeriche: Savona 6/13, Spandau 04 4/13+3 rigori, di cui 1 realizzato. Spettatori: 800. Uscito per 3 falli a 4’21” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona). A 2’31” dalla fine del 1° tempo Chiru (Spandau) ha sbagliato un rigore (palo), a 1’27” dalla fine del 1° tempo Tkac (Spandau) ha sbagliato un rigore (parato da Nicosia). All’inizio del 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Da Rold. A 3’20” dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE

Quarti di finale (andata 6 aprile, ritorno 27 aprile)

Rari Nantes Savona (Italia) v Spandau 04 Berlin (Germania) 10-11

Vouliagmeni NC (Grecia) v Primorje Erste Bank Rijeka (Croazia) 14-9

CSA Steaua Bucharest (Romania) v Astralpool Sabadell (Spagna) 5-6

Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Croazia) v Crvena Zvezda (Serbia) andata martedì 9 aprile ore 20.00