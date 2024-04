Pallanuoto, la RN Savona perde anche a Berlino e saluta l’Euro Cup: lo Spandau 04 approda alla Final Four

Non ci saranno squadre del Bel Paese nella Final Four dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile: nei quarti di finale la formazione tedesca dello Spandau 04 Berlino conferma il proprio ruolo di ammazza-italiane e, dopo aver eliminato l’Ortigia agli ottavi, estromette anche la Rari Nantes Savona. Dopo la vittoria esterna in Liguria all’andata per 10-11, la compagine teutonica si ripete anche in casa, vincendo al ritorno per 12-10.

La formazione ligure, che doveva ribaltare in Germania il -1 subito all’andata, va in vantaggio per due volte nel primo quarto, ma dall’1-2 subisce il parziale di 4-0 a cavallo tra le prime due frazioni che indirizza il match ed il doppio confronto. Il Savona, infatti, riesce al massimo a tornare sul -2, senza mai rimettere in discussione l’esito dell’incontro odierno e, di conseguenza, dei quarti di finale.

I teutonici riescono a scrollarsi di dosso i liguri nel terzo periodo, firmando il +3 sul 10-7 con cui si arriva all’ultimo quarto, nel corso del quale raggiungono anche il +4 sul 12-8, prima di controllare nel finale le velleità di rimonta del Savona, che trova il -3 a 4″26 dal termine, ma poi il -2 arriva a soli 25″ dalla sirena e così lo Spandau 04 vince per 12-10 e si qualifica alla Final Four.

TABELLINO

WASSERFREUNDE SPANDAU 04 – BPER R.N. SAVONA 12-10 (andata 11-10, totale 23-20)

WASSERFREUNDE SPANDAU 04: Baksa, Chiru 1, Prioteasa 1, Cuk 2, Tkac 1, Juengling, Strelezkij 2, Tomasovic 4 (1 rig.), Stamm 1, Sedlmayer, Abramson, Vanicevic, Spijker. All.: Vladimir Markovic.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Figlioli 3 (1 rig.), Vavic, Rizzo, Bragantini, Bruni 2, Campopiano, Guidi 1, Durdic 1 (rig.), Erdelyi 1, Da Rold. All.: Alberto Angelini.

Arbitri: Adrian Alexandrescu (Romania) e Vojin Putnikovic (Serbia).

Delegato LEN: Marijo Brguljan (Montenegro).

Note – Parziali: 2-2, 4-2, 4-3, 2-3. Superiorità numeriche: Spandau 7/11 + 2 rigori (1 gol), Savona 2/10 + 4 rigori (2 gol). Uscito per 3 falli a 2’59” dalla fine del 4° tempo Patchaliev (Savona). Nel 1° tempo Rizzo (Savona) ha sbagliato un rigore (parato). Nel 2° tempo Figlioli (Savona) ha sbagliato un rigore (parato). Nel 3° tempo lo Spandau ha sbagliato un rigore (traversa). A fine 3° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore dello Spandau, Markovic.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE

Quarti di finale – Ritorno (sabato 27 aprile)

Spandau 04 Berlin (Germania) – Rari Nantes Savona (Italia) 12-10 (andata 11-10, totale 23-20)

Primorje Erste Bank Rijeka (Croazia) – Vouliagmeni NC (Grecia) 15-9 (andata 9-14, totale 24-23)

Astralpool Sabadell (Spagna) – CSA Steaua Bucharest (Romania) 7-6 (andata 6-5, totale 13-11)

Crvena Zvezda (Serbia) – Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Croazia) 10-14 (andata 9-15, totale 19-29)

In grassetto le squadre qualificate alla Final Four.