Pallanuoto femminile, in Serie A1 scudetto ed ultima retrocessione si decideranno alla bella. SIS Roma in Champions League

Arriva un solo verdetto al termine della seconda giornata dedicata alle finali della post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: nei play-off per il terzo posto la SIS Roma batte per 15-10 il Rapallo, chiude la serie sul 2-0 e centra così la qualificazione alla Champions League 2024-2025.

Si deciderà invece alla bella la serie play-off che assegna lo Scudetto, dato che l’Ekipe Orizzonte passa per 7-12 a Padova contro la Plebiscito e si riprende il fattore campo, potendo giocare a Catania la sfida decisiva in programma giovedì 23 alle ore 18.45.

Allo stesso modo servirà gara-3 per decretare la seconda retrocessione in Serie A2, dopo quella del Como Nuoto Recoaro, giunta al termine della regular season: la Locatelli Genova supera per 16-12 il Cosenza e guadagna il diritto di andarsi a giocare la permanenza nel massimo campionato in Calabria, sempre giovedì 23, alle ore 20.30.

TABELLINI

CS PLEBISCITO PADOVA-L’EKIPE ORIZZONTE 7-12 (Serie 1-1)

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’, M. Schaap 3, E. Queirolo, A. Casson 2, A. Millo 1, A. Yaacobi, Y. Al Masri, C. Meggiato, V. Sgro’, A. Grigolon, E. Pozzani, F. Bozzolan 1. All. Posterivo.

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, C. Tabani, T. Di Mario, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri 2, C. Marletta 2, G. Gagliardi 2, M. Borisova 1, A. Longo 2, M. Leone, G. Condorelli, T. Lombardo. All. Miceli.

Arbitri: Ercoli e Pinato.

Note – Parziali: 1-1, 1-5, 3-3, 2-3. Uscite per limite di falli Yaacobi (P) nel terzo tempo e Gant (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito Padova 3/15 + un rigore e Ekipe Orizzonte 3/10 + un rigore. Spettatori: 400 circa.

SIS ROMA-RAPALLO PN 15-10 (La SIS Roma vince la serie per 2-0)

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi 1, A. Gual Rovirosa 1, C. Ranalli 4, L. Papi 1, D. Picozzi, L. Di Claudio, C. Nardini, S. Centanni 1, A. Cocchiere 5, S. Carosi 1, O. Sesena, A. Aprea 1. All. Capanna.

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta 1, U. Gitto 1, A. Milicevic, C. Marcialis 1, L. Vanelo, G. Gnetti, B. Cabona, P. Kudella 2, D. Vomastkova, R. Bianconi 5, G. Lombella, L. Pizzimbone, C. Grasso. All. Antonucci.

Arbitri: Schiavo e Grillo.

Note – Parziali: 2-3, 7-2, 3-2, 3-3. Uscite per limite di falli Di Claudio (SIS Roma) nel terzo tempo e Carosi (SIS Roma) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 5/9 + 2 rigori e Rapallo Pallanuoto 3/13 + un rigore. Caso (Rapallo) para un rigore a Ranalli a 3’41” del terzo tempo.

US LUCA LOCATELLI GENOVA-OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN 16-12 (Serie 1-1)

US LUCA LOCATELLI GENOVA: S. Stasi, E. Bianco 4, M. Canepa, A. Banchi 2, V. Ravenna 2, G. Sponza, M. Minuto 5, C. Nucifora, I. Rossi 3, N. Magaglio, G. Cappello, L. Polidori, M. Lombardo, C. Padula. All. Della Zuana.

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN: M. Brandimarte, L. Stavolo, M. Ciudad Herrera 4, E. Salcedo Garcia, A. Manna, C. Malluzzo 1, F. Morrone 3, E. Ermakova 2, C. Sesti 1, V. Occhione, A. Mandelli 1, M. Le Fosse, S. Zaffina. All. Fasanella.

Arbitri: Ricciotti e Nicolosi.

Note – Parziali: 5-1, 4-4, 3-3, 4-4. Espulsa Mandelli (C) per proteste nel quarto tempo. Uscite per limite di falli: Morrone (C), Occhione (C) e Padula (L) nel terzo tempo, Malluzzo (C), Banchi (L) e Polidori (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Locatelli 6/15 + 4 rigori e Cosenza 6/16 + 2 rigori. Brandimarte (C) para un rigore a Minuto a 4’12” del quarto tempo. Spettatori: 300 circa.

SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD 8-9 (Serie 0-1)

2^ Giornata – sabato 18 maggio 2024

18:45 C.S. PLEBISCITO PD – L’EKIPE ORIZZONTE 7-12 (Serie 1-1)

3^ Giornata – giovedì 23 maggio 2024

18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD Catania – Piscina Comunale di Nesima Diretta RAI Sport

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

19:30 RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA 6-9 (Serie 0-1)

2^ Giornata – sabato 18 maggio 2024

14:00 S.I.S. ROMA – RAPALLO PALLANUOTO 15-10 (La S.I.S. Roma vince la serie 2-0)

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

20:30 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – U.S. L. LOCATELLI GENOVA 16-15 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 18 maggio 2024

21:30 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN 16-12 (Serie 1-1)

3^ Giornata – giovedì 23 maggio 2024

20:30 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – U.S. L. LOCATELLI GENOVA Cosenza – Piscina Comunale

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.