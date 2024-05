Pallamano, Salerno, Erice, Pontinia e Brixen Südtirol si preparano per i Playoffs

Jomi Salerno, AC Life Style Erice, Cassa Rurale Pontinia e Brixen Südtirol si contenderanno la Serie A1 2024 nei Playoffs che commenteremo nei prossimi giorni. Il team campano svetta nella graduatoria assoluta della regular season dopo una nuova solida affermazione contro Cassano Magnago (31-26).

AC Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia concludono la 22ma giornata imponendosi contro Lions Sassari (16-41) e Starmed-Tms Teramo (33-30), mentre non ha giocato l’équipe di Bressanone che come da copione ha disputato il turno di riposo prescritto dal calendario.

Jomi Salerno sfiderà Brixen Südtirol dal prossimo 8 maggio nelle semifinali valide per lo Scudetto, nella stessa giornata sono attesi in azione anche AC Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia. Il ritorno è atteso per il 12 maggio, l’eventuale spareggio è atteso nella giornata del 14 maggio.

Nelle stesse date si terranno anche i duelli per i Playout con in azione Venplast Dossobuono, Cellini Padova, Mezzocorona e Lions Sassari. Ricordiamo che successivamente la Serie A1 disputerà le finali che inizieranno ufficialmente il 21 maggio.

PALLAMANO RISULTATI SERIE A1

Lions Sassari – Ac Life Style Erice 16-41

Cassa Rurale Pontinia – Starmed-Tms Teramo 33-30

Casalgrande Padana – Venplast Dossobuono 25-24

Mezzocorona – Cellini Padova 23-25

Jomi Salerno – Cassano Magnago 31-26