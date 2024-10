Pallamano, week-end a metà in Serie A1: Leno e Ariosto protagoniste

Fine settimana atipico per la Serie A1 2023/2024 con una serie di team assenti in seguito agli impegni nell’European Cup. Per questa ragione niente match per Brixen Südtirol, AC Life Style Erice e Jomi Salerno, protagoniste del campionato tricolore insieme a Adattiva Pontinia.

La compagine laziale è l’unica che ha già giocato imponendosi come da copione con estrema facilità nei confronti di Lions Sassari (57-25). Le altre realtà, invece, torneranno nel campo entro la fine del mese dal 9 al 26 ottobre, il primo duello in programma sarà da non perdere con Jomi Salerno contro Cassano Magnago.

Il week-end appena concluso ha visto in ogni caso in azione altre quattro compagini. I match disputati peseranno più avanti in campionato, partite potenzialmente decisive nella lotta per la seconda metà della classifica assoluta.

Leno ha raccolto dei punti preziosi su Mezzocorona imponendosi per 27 a 23 dopo un solido 14 a 10 nel primo parziale. Bella anche la gioia di Securfox Ariosto in trasferta a Teramo. Le emiliane hanno controllato la scena a lungo chiudendo con lo schiacciante risultato di 36-21.