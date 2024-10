Pallamano, Cassano Magnago vince con Brixen e prova ad allungare in Serie A1

Cassano Magnago non sbaglia e svetta con merito in vetta alla classifica generale di Serie A1 dopo un nuovo intenso week-end d’azione. La compagine lombarda sorride imponendosi contro Brixen Südtirol, un tiratissimo duello concluso sul 25-23.

Il big match del week-end non ha deluso le attese con il pubblico del ‘Pala Tacca’ che ha spinto le proprie atlete verso una bellissima affermazione contro le campionesse in carica. Nuova battuta d’arresto per le altoatesine, una significativa sconfitta dopo l’eliminazione in European Cup per mano delle spagnole del Porriño

Jomi Salerno, dopo aver perso in settimana in modo clamoroso contro le già citate atlete del Cassano Magnago con il netto divario di 6 reti (24-30), tornano al successo nel campionato nostrano imponendosi come da copione contro Lions Sassari per 39-17.

Casalgrande Padana non delude all’Handball Arena di Leno e vince per 32-25, mentre è da segnalare la pesante sconfitta in casa di Cellini Padova nei confronti di Securfox Ariosto (27-32).

Adattiva Pontinia vs Teramo e Mezzocorona vs AC Life Style Erice sono rinviate rispettivamente al 16 e al 23 ottobre per via degli impegni di siciliane e laziali in European Cup. In settimana si sfideranno anche Brixen Südtirol e Casalgrande Padana, mentre dovremo attendere il 26 ottobre per la disputa del recupero tra Ac Life Style Erice vs Cellini Padova.

TUTTI I RISULTATI

Casalgrande Padana – Leno 32-25

Cellini Padova – Securfox Ariosto 27-32

Cassano Magnago – Brixen Südtirol 25-23

Lions Sassari – Salerno 39-17

Jomi Salerno – Cassano Magnago 24-30 (9 ottobre – recupero)