Pallamano: Fasano vola alla finale scudetto! Brixen e Conversano vanno a gara -3

La gara -2 delle semifinali playoff della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano sono andate ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose, fra chi è approdato alla finale scudetto e chi invece si giocherà tutto nella decisiva gara -3.

A fare festa è il Fasano che, dopo essersi imposto in trasferta sul campo dell’Alperia Black Devils, è riuscito a ripetersi anche in casa con lo score di 37-29, in una gara dominata, come dimostra il 21-10 dell’intervallo, in una gara caratterizzata dalle 9 reti messe a referto da uno scatenato Knezevic.

Andranno invece alla “bella” Brixen e Conversano. Dopo aver perso in Puglia, gli altoatesini hanno trovato la forza di imporsi fra le mura amiche con un 34-27 che ha piegato le resistenze degli ospiti. Dopo il 17-12 con cui le squadre sono andate al riposo, Brixen ha gestito il vantaggio aumentando nel finale ulteriormente il gap trascinato da un Canete in super forma e autore di 9 gol.

Ora gara -3 per Brixen e Conversano, in programma in Alto Adige sabato 25 maggio dalle ore 19.00. In ottica salvezza, infine, c’è da segnalare la salvezza del Pressano, che ha avuto la meglio sul Trieste, mentre Macagi Cingoli e Secchia Rubiera andranno a disputarsi l’ultimo atto del playout, in una gara -3 che si preannuncia rovente.