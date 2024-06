Pallamano: Fasano campione d’Italia! Brixen battuto nella decisiva gara -3

Fasano può far festa: la società pugliese è campione d’Italia per la quinta volta nella propria storia avendo battuto nella decisiva gara -3 delle finali scudetto il Brixen, al termine di una partita tirata che ha visto però prevalere i padroni di casa

Il match è incredibile: già nel primo tempo è “lotta senza quartiere”. Al decimo i pugliesi vanno decisamente avanti sul 7-3, ma Bressanone non molla rientrando in partita. Poi del tira e molla con lo score che va ad elastico, sino alla sirena del primo tempo, che Fasano chiude avanti per 15-12.

Nella ripresa i padroni di casa proseguono nella loro “gara di testa”. Gli ospiti hanno un sussulto dopo il quarantesimo quando Azzolin segna il gol del momentaneo 22-21, ma è solo un momento di tensione per Fasano che ritrova fluidità e gambe, in particolare con Angiolini, per andare sul 27-23, score che però non è definitivo: la gara infatti si chiude sul 28-25.

Queste le parole, al sito FIGH, del tecnico Vito Fovio: “Vincere davanti a tutta questa gente è fantastico. Siamo riusciti in un miracolo sportivo, con un ottimo lavoro della società e grazie a questi ragazzi fantastici. Con un organico ridotto, praticamente in otto, siamo riusciti a battere squadre molto più complete. Ma noi fasanesi siamo così: più è difficile e più ci piace. Sono contentissimo perché oggi festeggiamo il capitano: finisce l’era Messina, dopo tanti trofei, e speriamo che l’avvenire possa essere altrettanto vincente. E poi salutiamo Angiolini che ci lascia dopo tanti anni; lo sento come un fratello minore e sono felicissimo per i play-off e in generale per la stagione straordinaria che ha giocato”.