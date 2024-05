Pallamano, Serie A Gold: Brixen vince gara -1 delle finali scudetto! Fasano ko 46-38

Le finali scudetto della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano si sono ufficialmente aperte per andare a caccia del titolo tricolore. Ecco come sono andate le cose in gara -1 fra Brixen e Fasano.

Il match ha visto gli altoatesini, padroni di casa, imporsi con l’alto punteggio di 46-38 in un match molto combattuto, soprattutto nel primo tempo, come dimostra il 21-20, con cui i padroni di casa sono andati al riposo.

Minimo vantaggio diventato prezioso nella ripresa, con un De Oliveira scatenato, autore complessivamente di 12 gol, e le parate di Mate Volarevic ad allargare il gap sino al +8 finale.

Brixen si porta così sull’1-0 nella serie tricolore. Per gara -2, che potrebbe già essere decisiva, si vola in Puglia: Fasano è già con le spalle al muro, ma questa volta avrà il vantaggio del fattore campo per provare a riequilibrare le cose.