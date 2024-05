Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024, seconda tappa: Tadej Pogacar trionfa a Oropa, 4° Lorenzo Fortunato

Calato il sipario sulla seconda tappa del Giro d’Italia 2024. La San Francesco al Campo-Santuario di Oropa di 161 km aveva connotati particolari, 25 anni dopo la clamorosa impresa di Marco Pantani del 1999, quando il Pirata si produsse in un’azione sull’erta finale sensazionale, recuperando e superando tutti i rivali dopo essere stato attardato per un problema meccanico

Dopo i primi 93 km pianeggianti, i corridori hanno affrontato due GPM di terza categoria, ovvero Oasi Zegna (5,7 chilometri al 5,1% di pendenza media) e Nelva (3,2 chilometri al 6,6% di pendenza media). A seguire una lunga discesa verso Biella che ha portato il plotone verso l’ascesa conclusiva: 11,8 chilometri al 6,2% di pendenza media e punte massime al 13%. Duro soprattutto l’ultimo tratto: circa cinque chilometri costantemente all’8%.

Alla vigilia ci si chiedeva se il dominatore atteso si sarebbe preso la rivincita. Il riferimento è allo sloveno Tadej Pogacar. Il capitano della UAE Emirates era stato ieri sconfitto a sorpresa dall’ecuadoriano della Ineos Grenadiers Jhonatan Narváez. Con un’azione a poco meno di 5 km dal traguardo, Pogacar ha fatto capire che è sempre lui il più forte.

In seconda e terza posizione hanno concluso il colombiano Daniel Felipe Martinez (BORA – hansgrohe) a 0:27 e il britannico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a 0:27. Grande quarto posto per Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Tema) a 0:27. Sulle orme di Pantani, il campione nativo Komenda ha messo il primo sigillo nella Corsa Rosa, al debutto. Vittoria n.61 in carriera e ottava in questa stagione.

ORDINE ARRIVO SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 180 80 10″ 3:54:20

2 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 130 50 6″ 0:27

3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 95 35 6″,,

4 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 80 25 ,,

5 LIPOWITZ Florian BORA – hansgrohe 60 18 ,,

6 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 45 15 0:30

7 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 40 12 ,,

8RUBIO Einer Movistar Team 35 10 ,,

9 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 30 8 0:35

10 HIRT Jan Soudal Quick-Step 25 6 0:37

11 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost 20 5 1:00

12 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 15 4 ,,

13 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 10 3 ,,