Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Riccione-Cento, tv, streaming

Oggi, venerdì 17 maggio, va in scena la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Frazione interamente dedicata alle ruote veloci, non si scapperà dalla volata, che quasi sicuramente sarà la terz’ultima di questa edizione n.107 della Corsa Rosa. Sarà ancora un dominio di Jonathan Milan? Tim Merlier o Kaden Groves riusciranno a impensierire l’azzurro?

Prima delle grandi montagne, dopo la frazione di Francavilla al Mare e quella dei muri di ieri, ecco una ‘tavola da biliardo’ servita per i corridori. Si parte da Riccione, dal Mar Adriatico, per raggiungere Cento, nel bel mezzo della Pianura Padana. 179 chilometri con un dislivello praticamente nullo. In mezzo solo due traguardi volanti, a Villanova e a Conselice, la tappa da sogno per ogni velocista.

Schema tattico di gara che dovrebbe veder uscire una fuga non così numerosa che le squadre degli sprinter controlleranno senza patemi. L’unica ruota veloce ad aver vinto due volate in questo giro è l’azzurro Milan (Lidl-Trek), che ha dimostrato che quando non sbaglia non perde. Il classe 2000 vuole rimpinguare il bottino di successi, e mettere una vera e propria ipotetica sulla maglia ciclamino. Il primo degli avversari è il belga Merlier (Soudal Quick-Step), mentre con Olav Kooij e Fabio Jakobsen ritirati, si apre un po’ di spazio per altri velocisti. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Phil Bauhaus (UAE Team Emirates) e Caleb Ewan (Jayco-AlUla) gli altri nomi papabili.

La partenza ufficiale della nona tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 13.10, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.04 e le 17.26, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 13.10 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Tredicesima tappa – Venerdì 17 maggio

Riccione – Cento (179 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 17.04-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.45