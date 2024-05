LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Milan sfida Merlier per il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024. La giornata dedicata agli sprinter, per una frazione che ha una sola conclusione: la volata.

Si parte da Riccione, dal Mar Adriatico, per raggiungere Cento, nel bel mezzo della Pianura Padana. 179 chilometri con un dislivello praticamente nullo. Si attraverserà la Romagna. Proprio la tappa perfetta per gli sprinter, che dovranno solo pensare agli ultimi chilometri, non essendoci nessuna difficoltà altimetrica.

Grandissima attesa ovviamente per Jonathan Milan, che va a caccia della terza vittoria. Il velocista della Lidl-Trek punta a consolidare ulteriormente la maglia ciclamino. I principali rivali saranno con ogni probabilità Tim Merlier e Kaden Groves.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Aggiornamenti a partire dalle 12.45. Buon divertimento.