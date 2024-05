Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Pompei-Cusano Mutri, tv, streaming

Oggi, martedì 12 maggio, va in scena la decima tappa del Giro d’Italia 2024. Dopo il primo giorno di riposo subito un arrivo in salita attende l’edizione n.107 della Corsa Rosa, che con l’avvio della seconda settimana inizia a risalire lo Stivale. Potrebbe essere il giorno del quarto successo su dieci tappe del dominatore Tadej Pogacar? O arriverà la seconda fuga?

Saranno 142 chilometri da Pompei a Cusano Mutri e oltre 3000 metri di dislivello. Prima parte di giornata relativamente tranquilla, e dopo qualche ascesa non registrata il primo GPM è quello di seconda categoria di Camposauro, 6,1 km al 7,8% ma con una massima pendenza del 14% a metà salita. Lunga discesa e poi qualche mangia e bevi prima l’inizio dell’ultima ascesa verso i 1392 metri di Bocca della Selva. Una salita di prima categoria, anche per via dei suoi oltre 20 chilometri di lunghezza, ma divisa in tre tronconi. Nella prima parte si sale piano piano dal 3 al 7%, toccando anche il 14% in prossimità di Pietraroja. Tratto centrale decisamente pedalabile, con due tratti in falsopiano che faranno respirare il gruppo, poi gli ultimi sei chilometri e mezzo sono tutti tra il 7 e l’8% e sono i più duri.

Il grande punto di domanda sarà, come sempre in questa tipologia di tappe del Giro, cosa deciderà di fare l’UAE Team Emirates. La maglia rosa è saldissima sulle spalle di Pogacar, che ha letteralmente fatto quello che ha voluto nel corso delle prime nove tappe. Lo sloveno si è anche comportato un po’ da cannibale, andandosi a prendere tutto ciò che poteva. Se il suo atteggiamento non cambierà Pogacar sarà il favorito anche oggi, se invece iniziasse ad entrare nell’ottica di risparmiare energie potrebbe arrivare la fuga. E in caso occhio al cambio di proprietario del simbolo del primato. In casa Italia l’attesa sarà tutta su Antonio Tiberi e Lorenzo Fortunato, in particolare con il laziale classe 2001 che può provare a guadagnare ancora qualcosa sulla top-5.

La partenza ufficiale della nona tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 13.15, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.58 e le 17.27, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 13.15 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

10a tappa – Martedì 14 maggio

Pompei-Cusano Mutri (142 km)

Orario partenza ufficiale: 13.15

Orario arrivo stimato: 16.58-17.27

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.20 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50