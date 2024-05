Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Martinsicuro-Fano, tv, streaming

Oggi, giovedì 16maggio, va in scena la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Sono 193 i chilometri da percorrere dalla partenza di Martinsicuro all’arrivo di Fano, con la seconda parte di giornata che prevede almeno dieci strappi da superare. Frazione difficile da pronosticare, adatta alle fughe ma anche gli uomini di classifica dovranno stare attenti.

Percorso che prevede in totale 2100 metri di dislivello. Primi 50 km che saranno completamente piatti, poi si inizierà a fare sul serio. Dopo che probabilmente saranno andati via gli attaccanti di giornata ecco arrivare il traguardo volante di Recanati (al termine di uno strappo di 2,3 km all’8,1%). Nel giro di una sessantina di chilometri quattro GPM di quarta categoria: Osimo (1,3 km al 5,5%), Monti (1,9 km al 7,1%), La Croce (1,5 km al 6,7%) e San Costanzo (2,1 km al 6,1%). A dieci chilometri dal traguardo ci sarà anche l’ascesa a Monte Giove che presenterà pendenze attorno al 20%.

Tadej Pogacar e l’UAE Team Emirates potrebbero lasciare andare all’arrivo la fuga, ma in una tappa come quella di oggi è vietato distrarsi. Chi andrà in difficoltà potrà infatti pagare dazio, e attenzione a relative sorprese riguardo il virus che sta circolando tra i corridori. Tra coloro che andranno all’attacco ci potrebbe essere il francese Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), forse il più combattivo di tutti fino a questo momento. Il francese ci ha sempre provato su percorsi del genere, e chissà che oggi non possa essere la volta buona.

La partenza ufficiale della nona tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 12.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.59 e le 17.28, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.30 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Dodicesima tappa – Giovedì 16 maggio

Martinsicuro – Fano (193 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.59-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.30 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.10.