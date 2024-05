Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Arrivano i muri, occhio alla fuga

Una frazione aperta a tante possibilità. Siamo nella seconda parte del Giro d’Italia, con la dodicesima tappa, quella da Martinsicuro a Fano: è la giornata dei muri, da Civitanova Marche inizia un percorso fatto di tanti saliscendi, almeno 10, con quattro GPM segnalati ed il Monte Giove nel finale che tocca anche il 10%.

Può essere una giornata da fuga, per quegli uomini che tentano di lasciare un graffio in questo Giro d’Italia. Possibile allora rivedere all’attacco alcuni degli uomini più attivi dei primi dieci giorni, vedi Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), il mai domo Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers) e Valentin Paret-Peintre (Deathlon Ag2R La Mondiale), che non vorrà accontentarsi del successo a Bocca della Selva.

Un gradino leggermente dietro, ma nemmeno di tanto, c’è Andrea Piccolo: nei primi giorni l’italiano della EF Education-Easypost è stato parecchio attivo e, dopo aver ‘salvato la gamba’ a Prati di Tivo e a Bocca della Selva potrebbe anche riprovarci. Stesso discorso per Marco Frigo (Israel-Premier Tech), nella fuga di martedì, ma in casa Decathlon Ag2R La Mondiale potrebbe essere anche il momento per Andrea Vendrame: una giornata di tanti strappi e strappetti sembra cucita su di lui.

Chris Hamilton (dsm firmenich PostNL) potrebbe avere via libera, come anche Luke Plapp (Jayco-AlUla) se dovesse aver recuperato un po’ di condizione. Se avesse un po’ di gamba, potrebbe essere il giorno del riscatto di Matteo Fabbro (Polti-Kometa), mai visto in questo Giro, mentre l’occasione appare ghiotta anche per Andrea Bagioli, ottimo quarto martedì. Oppure qualche vecchia conoscenza potrebbe fare nuovamente capolino: pensiamo a Pelayo Sanchez, ad esempio; meno chance per Filippo Ganna, che starà conservando le energie per la cronometro di sabato.

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DELLA DODICESIMA TAPPA

***** Julian Alaphilippe, Jhonatan Narvaez

**** Andrea Piccolo, Chris Hamilton, Andrea Bagioli, Valentin Paret-Peintre

*** Luke Plapp, Marco Frigo, Andrea Vendrame,

** Matteo Fabbro, Pelayo Sanchez, Filippo Ganna

* Lilian Calmejane, Davide Bais, Will Barta, Giovanni Aleotti, Benjamin Thomas, Christian Scaroni, Nicola Conci