Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Martinsicuro-Fano: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi giovedì 16 maggio va in scena la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 193 km da Martinsicuro a Fano. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e si entra nel vivo della seconda settimana con una giornata sui muri marchigiani che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Vanno infatti affrontati i muri di Recanati, Osimo, Monsano, Ostra, La Croce, Mondolfo e Monte Giove, dalla cui cima mancheranno 10 chilometri al traguardo. La dodicesima tappa del Giro d’Italia si snoda tra Abruzzo e Marche. Vengono attraversate le province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro Urbino. Partenza alle ore 12.25, arrivo attorno alle ore 17.00-17.30 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Giovedì 16 maggio

Ore 12.25 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

MARTINSICURO-FANO GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI TERAMO: Martinsicuro.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO: Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto, Grottammare.

PROVINCIA DI FERMO: Pedaso, Porto San Giorgio, Lido di Fermo, Porto Sant’Elpidio.

PROVINCIA DI MACERATA: Civitanova Marche, Civitanova Alta, Montecosaro, Montelupone, Romitelli, Recanati.

PROVINCIA DI ANCONA: Castelfidardo, Osimo, Padiglione, Villa San Paterniano, San Paterniano, Polverigi, Jesi, Monsano, San Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra, Casine, Passo Ripe, Ripe, La Croce, Monterado.

PROVINCIA DI PESARO URBINO: Mondolfo, San Costanzo, Tre Ponti, Cuccurano, Monte Giove, Centinarola, Fano.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.