Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Manerba del Garda-Livigno, tv, streaming

Oggi, domenica 19 maggio, va in scena la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Per chiudere la seconda settimana è in arrivo la frazione regina: da Manerba del Garda a Livigno, con Mortirolo e Mottolino nel finale su cui si può scrivere la storia. Giornata lunga che parte presto, con un dislivello totale di 5400 metri e ben cinque GPM.

Dopo i primi 30 chilometri in leggera ascesa si inizia a salire con il Lodrino (terza categoria, 7.3 chilometri al 4,5%). Discesa e subito l’ascesa di Colle San Zeno: 13,9 chilometri al 6,6% e pendenza massima del 14%. Da lì in poi un lunghissimo tratto di falsopiano per andare verso il gran finale che prevede il Passo del Mortirolo: si va su da Zoldo dal versante più semplice, sono 12,6 chilometri solo al 7.6% e massima del 16%. Discesa verso Grosio e poi il lungo Passo di Foscagno, con 15 km al 6,4%. Breve discesa e lo strappo finale verso Mottolino: 4,7% durissimi al 7,7% e la massima del 19%.

La domanda non è se, ma oggi è quando deciderà di vincere la tappa Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). La Maglia Ros aha già un vantaggio più che rassicurante in classifica, ma vuole assolutamente lasciare il segno nella frazione più iconica del Giro 2024. Con la squadra emiratina terrà chiusa la corsa, con la fuga che oggi avrà pochissime possibilità. Dietro sarà interessante vedere quali sono i valori nella corsa per il podio alla vigilia di una settimana con tantissima montagna. In prima fila Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), Ben O’Connor (Decathlon Ag2R La Mondiale) e Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), ma attenzione all’azzurro Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).

La partenza ufficiale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 10.40, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.47 e le 17.40, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 10.40 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quindicesima tappa – Domenica 19 maggio

Manerba del Garda – Livigno (222 km)

Orario partenza ufficiale: 10.40

Orario arrivo stimato: 16.47-17.40

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10.40 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 10.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 10.15.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 10.10