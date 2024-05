Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Alpago-Bassano del Grappa, tv, streaming

Oggi, sabato 25 maggio, va in scena la ventesima tappa del Giro d’Italia 2024. Tadej Pogacar vuole lasciare l’ultimo segno su una Corsa Rosa nella tappa con doppia scalata al Monte Grappa, mentre dietro è l’ultima occasione per provare a ribaltare i destini delle posizioni in top-10. Arrivo in picchiata a Bassano, l’Italia sogna con Antonio Tiberi.

Tappa decisamente interessante, con 184 chilometri da percorrere da Alpago al traguardo. Dopo i primi venticinque pianeggianti ecco il durissimo Muro di Ca del Poggio (un chilometro al 12.1%). Poi si va verso Semonzo del Grappa per affrontare la prima scalata al Monte Grappa (18.2 km all’8,1% di pendenza media). Lunga discesa, molto tecnica, poi la seconda scalata, quella decisiva verso il Monte Grappa. Scollinamento a 30 chilometri dall’arrivo. Poi praticamente è tutta discesa fino al traguardo di Bassano del Grappa.

Se Pogacar rispetta quello che ha dichiarato, per il successo di tappa non ci sarà nulla da fare. Tra tutti gli altri c’i sarà la lotta dal secondo posto in giù. Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) sembra il più brillante in salita tra gli umani, così come Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) sta proseguendo il suo Giro d’Italia veramente splendido. Ma c’è da fare attenzione a Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers), che se avrà campo libero dal suo capitano Geraint Thomas, proverà ad attaccare la leadership dell’azzurro nella classifica di miglior giovane. Tra di loro ci sono appunto il gallese e Ben O’Connor, i più in difficoltà questa terza settimana. Attenzione perché affrontare due volte il Grappa potrebbe anche ribaltare tutto in classifica.

La partenza ufficiale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 11.50, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.54 e le 17.39, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 11.50 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Ventesima tappa – Sabato 26 maggio

Alpago – Bassano del Grappa (184 km)

Orario partenza ufficiale: 11.50

Orario arrivo stimato: 16.54-17.39

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 11.50 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 11.50, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.30.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.20