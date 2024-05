Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Acqui Terme-Andora, tv, streaming

Oggi, sabato 6 maggio, va in scena la quarta tappa del Giro d’Italia 2024. Una Corsa Rosa che ha regalato tre frazioni una più bella dell’altra, soprattutto grazie al fenomeno sloveno che fa di nome Tadej e di cognome Pogacar. Nella giornata odierna saranno 190 i chilometri da percorrere dalla partenza di Acqui Terme all’arrivo di Andora, in un finale che chiama la volata, ma il Capo Mele nelle ultime migliaia di metri può scombussolare le carte.

“Va bene figliolo, ti sei divertito. Domani ci facciamo una bella giornata tranquilla?“, “Domani partiamo subito?”. L’atmosfera è meravigliosa e questo scambio di battute social tra Geraint Thomas e Pogacar fa capire quanto faccia bene al ciclismo avere un personaggio del genere. Attenzione però perché l’alfiere dell’UAE Team Emirates non deve cadere nella trappola del voler far troppo, ma quel dente lì a pochissimi chilometri dal traguardo, con la discesa che finirà a ottocento metri dallo striscione, non può non chiamare un attacco.

Se le squadre dei velocisti riusciranno a mantenere chiusa la corsa, ecco che Jonathan Milan vorrà sicuramente rifarsi dopo la beffa di pochi millimetri subita ieri da Tim Merlier. Fondamentale sarà essere nelle primissime posizioni allo scollinamento, perché se sei dietro lo spazio per recuperare prima di Andora sarà veramente risicato. Una frazione lunga, la prima di questo Giro, che nella prima parte prevede una costante ascesa fino al GPM, per poi scendere verso la costa ligure e percorrere l’Aurelia. Insomma, un’altra giornata davvero imperdibile.

La partenza ufficiale della quarta tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 12.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.00 e le 17.28, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.35 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quarta tappa – Martedì 7 maggio

Acqui Terme – Andora (190 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 17.00-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.10