LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: il Capo Mele può creare scompiglio ai velocisti

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro d’Italia 2024, da Aqui Terme ad Andora per 190 chilometri da percorrere. Altra occasione per i velocisti dopo l’arrivo di ieri a Fossano, con la vittoria di xx; non è però scontato però l’arrivo a ranghi compatti.

Prima parte di giornata in costante salita, fino al traguardo volante di Calizzano al chilometro 79,2; da lì parte il Colle del Melogno, un terza categoria di 7,5 chilometri al 4,8% di pendenza media ma che tocca anche il 9% nella sua fase centrale; da lì inizia, teoricamente, la parte facile della quarta frazione, che nasconde però qualche insidia.

In primis, subito dopo la prima parte della discesa, quando poi si ci ritrova a salire sulla contropendenza del Colla del Bresca (1400 metri all’8,3%) che potrebbe tagliare le gambe ai velocisti meno avvezzi alle salite. La discesa si conclude poi a Savona, dove si percorrono le strade della Milano-Sanremo. Lì le squadre degli sprinter dovranno essere attenti al Capo Mele, 1800 metri al 4,4%, che scollina a due chilometri e mezzo dal traguardo.

La partenza ufficiale della quarta tappa del Giro d’Italia è prevista per le ore 12.35; la DIRETTA LIVE di OA Sport inizierà invece alle 12.30, per non farvi perdere nemmeno una pedalata. Vi aspettiamo, buon divertimento!