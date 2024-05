NUOVA DIMENSIONE! Matteo Arnaldi travolge Rublev e accede agli ottavi del Roland Garros

Un super Matteo Arnaldi sul Suzanne Lenglen di Parigi. Il ligure (n.35 del ranking ATP) ha sconfitto nel terzo turno del Roland Garros 2024 il russo Andrey Rublev (n.6 del mondo) con il punteggio di 7-6 (8) 6-2 6-4. Una prova di qualità e di tenacia del nostro portacolori, che ha fatto saltare i nervi a Rublev, resosi protagonista di sfoghi emotivi in campo molto teatrali. In questo modo, Arnaldi approda agli ottavi di finale dove affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas (n.9 del seeding) e il cinese Zhizhen Zhang.

Nel primo set parte forte l’azzurro, che nel primo game si costruisce due palle break. Rublev però chiede aiuto al servizio e si salva. Nel settimo gioco, le risposte del russo sono molto profonde e Arnaldi è costretto a cedere il servizio. Matteo però comprende che bisogna un po’ mischiare le carte e non limitarsi allo scambio da fondo alla massima velocità. Il contro-break lo premia nel game successivo e ci si gioca il tutto per tutto al tie-break. In questa circostanza l’allievo di Alessandro Petrone fa vedere una condizione fisica invidiabile e con un recupero sensazionale si porta a casa il parziale 8-6.

Nel secondo set, dopo uno scambio di break e di contro-break, il tennista nostrano prende il largo, esibendo un tennis difensivo pazzesco. Rublev fatica a giocare la classica palla in più e commette errori marchiani in prossimità della rete. Arrivano così due break in successione nel quinto e settimo gioco, con il n.6 ATP che scaglia la racchetta a terra e tira calci alla sua postazione in campo. Sullo score di 6-2 Arnaldi conclude.

Nel terzo set il russo prova a tenere botta, facendo appello allo schema servizio-dritto, ma alla fine capitola nel settimo game, su un dritto in risposta straordinario di Matteo. Il braccio non trema al ligure e sul 6-4 si sublima il tutto. Leggendo le statistiche, impressionanti i dati di Arnaldi: 13 ace, 47 vincenti e 19 errori non forzati.