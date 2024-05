Nuoto artistico, Pelati e Rizea secondi in Coppa del Mondo a Parigi nel duo misto tecnico

Arrivano altre soddisfazioni importanti per l’Italia al termine della seconda giornata di gara della tappa di Coppa del Mondo 2024 di nuoto artistico che sta inaugurando di fatto la nuova piscina olimpica di Saint Denis a Parigi. Questo weekend rappresenta dunque il primo di una serie di test event acquatici nell’impianto che ospiterà diverse competizioni della prossima rassegna a cinque cerchi.

La giovanissima formazione azzurra formata da Filippo Pelati (ieri sul terzo gradino del podio nel solo tecnico maschile) e Sarah Maria Rizea ha sfoderato una prestazione di alto livello conquistando un prezioso secondo posto nel duo misto tecnico con 207.5367 punti (126.0867 per gli elementi e 81.4500 di impressione artistica).

I nostri portacolori sono stati preceduti solamente dai kazaki Nagiza Bolatova e Eduard Kim con 216.3250 (125.8250 per gli elementi e 90.5000 di impressione artistica), mentre il podio è stato completato in terza piazza dagli spagnoli Jordi Caceres e Judith Calvo con 198.8417 (111.1917+87.6500).

In mattinata Rizea, in coppia con Flaminia Vernice, aveva chiuso in decima posizione il duo free con 188.6791 punti (113.8791 per gli elementi e 74.8000 per l’impressione artistica). Competizione vinta dalle austriache Anna Maria e Eirini Marina Alexandri con 265.9646 punti, seguite dalle ucraine Maryna e Vladislava Aleksiiva con 243.9564 e dalle canadesi Audrey Lamothe e Jacqueline Simoneau con 238.2876