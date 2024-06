Nuoto artistico, la squadra italiana al via degli Europei giovanili a Malta: Pelati guida il gruppo azzurro

Messi in archivio gli Europei assoluti di Belgrado (Serbia), si pensa alla rassegna continentale giovanile per quanto concerne il nuoto artistico. Patrizia Giallombardo e i membri del proprio staff avevano deciso di portare in Serbia un gruppo che mixasse esperienza e gioventù e dagli esponenti della Next Gen sono arrivate indicazioni interessanti.

Ci si riferisce a Filippo Pelati, capace di conquistare due medaglie d’argento nelle due routine del doppio misto (il tecnico con Sarah Maria Rizea e il libero con Flaminia Vernice). Un atleta giovanissimo, già messosi in evidenza a livello giovanile con un oro nel solo libero dei Mondiali di Atene (Grecia) dell’anno scorso e un’affermazione nella medesima specialità agli Eurojunior di Funchal (Portogallo) della stagione passata.

Ci sarà l’occasione per replicare in un contesto junior. La squadra tricolore juniores, infatti, prenderà parte alla competizione che si terrà dal 28 giugno al 2 luglio a Malta. Una compagine formata da 16 atleti, 14 ragazze e due ragazzi. Oltre ai citati Filippo Pelati, Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice, fari puntati su Beatrice Andina e Valentina Bisi, medaglia d’argento con le compagne nel team freee, di bronzo nel team tech e acrobatico a Belgrado.

Di seguito l’elenco dei convocati dell’Italia:

CONVOCATI ITALIA EUROPEI NUOTO ARTISTICO JUNIOR 2024

Beatrice Andina (RN Savona), Chiara Benesso (Plebiscito Padova), Valentina Bisi (Sport Village Pesaro), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Gaia De Marchi (Aurelia Nuoto), Arianna Di Lecce (All Round & Wellness), Greta Gitto (RN Savona), Melissa Magi (Sport Village Pesaro), Ginevra Marchetti (Futura Club Prato), Gabriele Minak (Futura Club Prato), Alessia Negroni (G. Sport Village), Filippo Pelati (Uisp Bologna), Lara Pollini (Sincro Seregno), Sarah Maria Rizea (RN Savona), Giorgia Spiz (Busto Nuoto), Flaminia Vernice (RN Savona).