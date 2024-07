Nuoto artistico, doppio oro per Filippo Pelati agli Europei Junior! Trionfo in singolo ed in coppia con Flaminia Vernice

Va in archivio con un doppio oro magnifico per l’Italia la quarta e penultima giornata dei Campionati Europei Junior 2024 di nuoto artistico, in corso di svolgimento a Cottonera (Malta). Protagonista assoluto del day-4 in chiave azzurra Filippo Pelati, che si è imposto prima nel solo free e poi in coppia con Flaminia Vernice nel duo misto libero.

Il 17enne ferrarese si conferma dunque un talento estremamente interessante, già capace di vincere nel 2023 Europei e Mondiali di categoria oltre a due tappe di Coppa del Mondo (l’anno scorso a Oviedo, nel 2024 a Pechino). Pelati si è laureato nuovamente Campione d’Europa Junior con 235.3313 punti, ottenendo 121.6313 punti per l’esecuzione e 73.7000 per l’impressione artistica.

Argento per il giapponese naturalizzato britannico Ranujo Tomblin (216.2063), che venti giorni fa aveva conquistato il titolo europeo assoluto a Belgrado battendo Giorgio Minisini, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dallo spagnolo Jordi Caceres Iglesias con 210.6334. Dopo la strepitosa performance nel singolo, il giovane emiliano si è poi esaltato anche nella gara di chiusura del programma insieme alla 17enne romana Flaminia Vernice.

Il binomio azzurro ha dominato la finale del mixed free con 244.8813 punti, di cui 127.4313 per gli elementi e 77.4500 per l’impressione artistica. Seconda posizione per gli spagnoli Jordi Caceres Iglesias e Ariadna Benito Da Silva con 230.5313, bronzo per gli inglesi Ranjuo Tomblin e Holly Hughes con 224.5543. Pelati e Vernice erano reduci dall’argento agli Europei assoluti di Belgrado.