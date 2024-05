Nuoto artistico, Filippo Pelati terzo nel solo tecnico in Coppa del Mondo a Parigi

La Coppa del Mondo di nuoto artistico arriva all’Olympic Aquatic Center di Saint Denis, in Francia. E in questa prima giornata arriva immediata una soddisfazione per l’Italia, che si prende il terzo posto nel solo tecnico maschile con Filippo Pelati.

Il diciassettenne di Ferrara conferma ancora una volta la sua crescita cogliendo il quarto podio della propria stagione dopo le due vittorie in solo libero e duo misto libero e l’altro terzo posto nel solo tecnico, tutti piazzamenti ottenuti nella prima prova di Coppa del Mondo a Pechino. Per lui oggi un punteggio di 193.6651 (72.6000 di impressione artistica e 121.0651 di esecuzione) che lo piazzano alle spalle del colombiano Gustavo Sanchez, bronzo agli ultimi Mondiali di Doha (209.8133) e allo statunitense Kenneth Gaudet (197.4216).

Un terzo posto che ha però una valenza completamente differente rispetto a quello del mese scorso, quando chiuse sì terzo ma su tre partecipanti e con una prova con troppi errori, tanto da abbassargli il coefficiente di difficoltà in singola cifra (9.6000). E soprattutto, quest’oggi si è riuscito a mettere alle spalle per due decimi di punto il vincitore di Pechino, lo spagnolo Jordi Caceres Iglesias (193.4300).

L’impegno di Pelati non è ancora terminato. Domani sarà protagonista nel duo misto tecnico con Sarah Maria Rizea, mentre nel duo misto libero farà coppia con Flaminia Vernice. Quest’ultima gara si svolgerà di domenica, assieme a quella del solo libero maschile.