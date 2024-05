Nuoto, Alessandro Miressi vince i 100 sl a Napoli: “Moderatamente soddisfatto, fase di carico”

Alessandro Miressi era la stella più attesa al Grand Prix Città di Napoli, kermesse natatoria in corso di svolgimento alla piscina Scandone del capoluogo campano. L’argento iridato dei 100 stile libero si è espresso in 48.97 sulla sua distanza prediletta, regolando Luca Dotto (49.70) e Stefano Ballo (50.43). Gara sempre in testa per il 25enne, che in occasione dell’ultima rassegna iridata aveva toccato la piastra in 47.72 alle spalle del cinese Pan Zhanle (47.53).

Alessandro Miressi ha poi analizzato la propria prestazione ai microfoni dell’Ansa: “Sono moderatamente soddisfatto. L’obiettivo era chiudere a 48. Siamo in una fase particolare della preparazione, di ‘carico’. È il programma che ci siamo dati in vista delle Olimpiadi“. Mancano poco più di due mesi ai Giochi di Parigi 2024, che andranno in scena dal 26 luglio all’11 agosto.

Nelle altre gare vanno annotati i successi di Chiara Tarantino sui 100 stile libero (54.81) e di Martina Biasioli sui 100 dorso (1:02.80). Domani seconda e ultima giornata del Grand Prix con, tra le altre, le prove sui 50 stile libera, 100 rana e 100 farfalla.