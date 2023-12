Nuoto, gli staffettisti della 4x50 sl dopo l'argento: "Gran Bretagna partita forte, sono stati più bravi di noi"

Altra medaglia d’argento per l’Italia in occasione della prima giornata dei Campionati Europei 2023 di nuoto, specialità vasca corta, in scena questa settimana in Romania, precisamente ad Otopeni. Dopo l’argento conquistato dalle azzurre, anche la staffetta maschile si è accomodata al posto d’onore nella 4×50 stile, cedendo il passo solo alla competitiva compagine della Gran Bretagna.

Una volta terminata la gara il quartetto formato da Deplano, Zazzeri, Ceccon e Miressi ha commentato la propria prestazione, ponendo il focus proprio sulla prova dei britannici. Il primo a parlare è stato Deplano: “Per me va bene, ho fatto il mio personale, pian pian riesco a migliorare i particolari della corta che non è propriamente l’ambiente più proponso a me. Ogni anno riesco a limare qualcosina”.

Zazzeri ha poi posto l’accento sulla strategia della Gran Bretagna: “Loro sono partiti a trazione anteriore. Leonardo è stato bravissimo ad aprire con il 21 e 0, io ho cercato di rimanere vicino a Richards, 20 e mezzo è una buona frazione. Più critico Ceccon: “Non è una gara che faccio di solito, 21 e 0 è lento, di solito sto sul 10 e 7 massimo, il cambio anche è stato lento, spiace. La Gran Bretagna è partita forte ed è riuscita a mantenere, noi no. Sono stati più bravi”.

Conclude dunque Zazzeri: “Si vuole sempre vincere, gli inglesi sono partiti con il loro specialista, Leo ha fatto il suo, ci abbiamo provato ma va bene ance il secondo posto“.

Foto: LaPresse