Alessandro Miressi argento agli Europei: “Volevo vincere. Contento per il record italiano”

Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia d’argento sui 100 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta. L’azzurro ha firmato il nuovo record italiano (45.51), ma si è dovuto inchinare per appena cinque centesimi al cospetto del francese Maxim Grousset (45.46). Si tratta comunque di un risultato importante per il nostro portacolori, che si è lasciato alle spalle il rumeno David Popovici (46.05) e il britannico Matthew Richards (46.07).

In una giornata caratterizzata da ben cinque ori in casa Italia, grazie a cui il Bel Paese si è issato al terzo posto nel medagliere, Alessandro Miressi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “La volevo vincere. Ho fatto il record italiano e sono soddisfatto, non avevo neanche preparato la stagione in corta. Sono contento, ma in parte. Alla fine ho fatto un gran prima parte di stagione, sono contento e dobbiamo continuare forte“.

Foto: Lapresse