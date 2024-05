Norvegia-Italia calcio femminile oggi in tv, orario Qualificazioni Europei 2025: programma, canale, streaming

Oggi, venerdì 31 maggio, la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in scena nelle qualificazioni agli Europei 2025, la cui fase finale è prevista in Svizzera nel 2025 (2-27 luglio). Le azzurre affronteranno all’Ullevaal Stadion di Oslo la Norvegia (ore 18.00 su Rai 2 HD), nel terzo impegno del Gruppo 1.

Le nostre portacolori, sconfitte nell’ultima trasferta in Finlandia, vanno a caccia di un risultato utile, contro però una squadra forte e dotata in rosa di calciatrici di particolare valore. Vengono in mente Carolina Hansen e Ada Hegerberg, autrici di 93 reti complessive con la maglia della rappresentativa nazionale ed entrambe protagoniste della finale di Champions League vinta dal Barcellona.

Il CT Andrea Soncin vuole rivedere lo stesso spirito di squadra che aveva permesso alle sue ragazze di imporsi tra le mura amiche contro l’Olanda, dando seguito alle ottime indicazioni che si erano evidenziate in Nations League. Fondamentale, dunque, sarà l’approccio alla gara e il non subire la dirompente forza fisica delle avversarie, molto ben strutturate da questo punto di vista.

La partita tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto per non perdervi proprio nulla.

NORVEGIA-ITALIA CALCIO FEMMINILE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025 OGGI

Venerdì 31 maggio

Ore 18.00 Norvegia vs Italia all’Ullevaal Stadion di Oslo – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA NORVEGIA-ITALIA CALCIO FEMMINILE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025: COME GUARDARLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport