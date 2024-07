Calcio femminile, tutte le qualificate agli Europei 2025 e chi dovrà fare i playoff. Pass per l’Italia!

L’Italia ha conquistato la qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Finlandia nell’ultima partita del girone ed è riuscita a staccare il pass dopo un percorso tremolante caratterizzato dalla vittoria iniziale contro l’Olanda, dal ko con le nordiche all’andata e poi da tre pareggi consecutivi. Le azzurre hanno concluso il gruppo 1 al primo posto con 9 punti all’attivo davanti a Olanda (9 punti, ma dietro negli scontri diretti), Norvegia (7) e Finlandia (5).

Italia e Olanda hanno staccato il biglietto per la rassegna continentale, al pari delle prime due classificate degli altri tre gironi della Lega A: Spagna e Danimarca (gruppo 2), Francia e Inghilterra (gruppo 3), Germania e Islanda (gruppo 4). Le terze le quarte classificate dovranno disputare i playoff che metteranno in palio gli ultimi sette tagliandi per gli Europei, a cui è già ammessa la Svizzera in qualità di Paese ospitante.

Gli spareggi funzioneranno in questo modo: le terze e classificate della Lega A incroceranno in un primo turno le prime classificate e le tre migliori seconde della Lega C, mentre le prime classificate e le due migliori seconde dei gironi della Lega B sfideranno le due seconde peggiori classificate e le terze classificate di ogni girone della Lega B. Le 14 vincitrici del primo turno si sfideranno nel secondo turno degli spareggi per guadagnarsi l’ammissione agli Europei.

Dalla Lega A provengono: Norvegia e Finlandia (gruppo 1), Cechia e Belgio (gruppo 2), Svezia e Irlanda (gruppo 3), Austria e Polonia (gruppo 4). Dalla Lega B arrivano: Turchia, Ungheria, Scozia, Serbia, Slovacchia, Portogallo, Irlanda del Nord, Bosnia Erzegovina, Galles, Ucraina, Croazia. Dalla Lega C provengono Bielorussia, Slovenia, Grecia, Romania, Albania, Lussemburgo, Montenegro, Georgia.

QUALIFICATE EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Italia, Olanda, Spagna, Danimarca, Francia, Inghilterra, Germania, Islanda

PLAYOFF QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE

LEGA A: Norvegia, Finlandia, Cechia, Belgio, Svezia, Irlanda, Austria, Polonia

LEGA B: Turchia, Ungheria, Scozia, Serbia, Slovacchia, Portogallo, Irlanda del Nord, Bosnia Erzegovina, Galles, Ucraina, Croazia.

LEGA C: Bielorussia, Slovenia, Grecia, Romania, Albania, Lussemburgo, Montenegro, Georgia.