Calcio femminile, l’Italia travolge la Finlandia e si qualifica per gli Europei 2025!

Chiusura trionfale per la Nazionale italiana di calcio femminile. Si doveva vincere quest’ultimo incontro del Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni agli Europei 2025 in Svizzera per avere certezza del pass e così è stato allo stadio “Druso” di Bolzano. Le ragazze di Andrea Soncin si sono imposte con un perentorio 4-0 contro la Finlandia e, visto il pari (1-1) tra Norvegia e Olanda, le nostre portacolori hanno terminato in vetta al raggruppamento. I gol di Chiara Beccari al 20′, Manuela Giugliano al 31′, Martina Cambiaghi al 74′ e l’autorete di Eva Nystrom all’88’ sono valsi il poker conclusivo.

PRIMO TEMPO – Soncin vara un 4-3-3: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Caruso, Greggi; Bonansea, Giacinti, Beccari. Risponde la Finlandia con un 4-3-1-2: Tamminen; E. Koivisto, Kuikka, Nystrom, E. Siren; Alanen, Summanen, Sevenius; Oling; Lindstrom; Rantala. Al 5′ brivido per le azzurre: errore in impostazione e Oling si trova a tu per tu con Giuliani, ma fortunatamente la sua conclusione va sull’esterno della rete. La Nazionale si scuote e all’8′ Giacinti va vicina alla marcatura sugli sviluppi di un corner, non trovando la porta da ottima posizione. Al 17′ Giugliano ci prova con una conclusione dai 20 metri e il pallone sfiora la traversa. Il preludio al gol: al 21′ cross dalla destra sempre della regista della Roma e Beccari è pronta all’appuntamento con un colpo di testa, sfruttando una brutta uscita di Tamminen. Le azzurre giocano in maniera autorevole, dopo lo spavento iniziale, e 10′ dopo c’è il raddoppio: Giacinti è grande protagonista in fase di costruzione e Giugliano realizza da pochi passi. Al 45′ ultima emozione è quella di un tiro dal limite di Bonansea, che però il portiere finlandese neutralizza senza problemi.

SECONDO TEMPO – A inizio ripresa doppia sostituzione tra le fila finniche: dentro Hartikanien e Sallstrom e fuori Sevenius e Lindstrom. Soncin al 53′ effettua il primo cambio, facendo uscire Beccari e inserendo Cambiaghi, per dare maggior fisicità all’undici. Al 64′ altre sostituzioni: Bonansea lascia il posto a Bergamaschi; Cantore rileva Giacinti, Giugliano lascia il posto a Dragoni. Ridisegna la sua squadra il CT nostrano e al 66′ Cantore con un tiro al volo di destro sfiora il tris. Al 74′ arriva il terzo gol tricolore: conclusione mancina di Cambiaghi che sfrutta alla perfezione l’invito della citata Cantore. La giocatrice della Juventus va vicina alla realizzazione personale al 76′ e all’85’, ma manca concretezza. All’87’ Giuliani è molto concentrata: cross poco pericoloso messo in mezzo dalle scandinave, Linari però tocca male la palla e rischia un clamoroso autogol, ma l’estremo difensore c’è. Un minuto dopo, ironia della sorte, c’è l’autorete tra le fila finniche di Nystrom che vale il 4-0. Si chiude così.