LIVE Norvegia-Italia, Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA: le azzurre hanno bisogno di fare punti

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la terza giornata del gruppo 1 per le qualificazioni agli Europei 2025 tra Norvegia ed Italia. Ad Oslo le azzurre sfidano dalle 18.00 le scandinave per tornare a macinare punti importanti in chiave qualificazione con il doppio confronto che si chiuderà il 4 giugno a Ferrara.

Coach Andrea Soncin ha convocato una rosa di 33 calciatrici. Rientrano Michela Catena, Benedetta Glionna, Maria Luisa Filangeri ed Annamaria Serturini, mentre arriva la conferma per la diciannovenne Matilde Pavan dopo aver ben figurato nello stage tenutosi la settimana scorsa. Dopo le prime due giornate le componenti del gruppo 1 (Italia, Norvegia, Finlandia ed Olanda) sono appaiate a quota 3 punti. Prossimi due impegni che diventano di capitale importanza in vista del rush finale.

Le prime due di ogni raggruppamento saranno promosse ad Euro 2025, mentre le terze e le quarte avranno una seconda chance tramite i playoff. Italia che nelle precedenti 17 sfide alla Norvegia ha ottenuto soltanto 2 vittorie e 2 pareggi. Padrone di casa che rinunciano per scelta tecnica alla giocatrice della Roma Emilie Haavi, con il tecnico inglese Gemma Graingerpronta a fare affidamento sulla coppia gol formata da Carolina Hansen e Ada Hegerberg, coppia che vanta ben 93 reti con la maglia della nazionale.

Il match valido per la terza giornata del gruppo 1 delle qualificazioni ad Euro 2025 tra Norvegia ed Italia inizierà alle ore 18.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Rai 2, ed in streaming su Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della partita. Buon divertimento e forza azzurre!