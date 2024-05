NBA, i risultati della notte (17 maggio): Minnesota demolisce Denver e va a gara-7

Nuova notte di playoff negli USA e questa notte è andata in scena gara-6 della sfida tra i Minnesota Timberwolves e i campioni in carica, i Denver Nuggets. Per i Timberwolves la chance, in casa, di mandare la serie a gara-7, per Nikola Jokic e compagni, invece, l’obiettivo del quarto successo consecutivo dopo che avevano già ribaltato la serie dallo 0-2 iniziale. Ecco come è andata.

Minnesota obbliga Denver a gara-7 e lo fa con un match dominato fin da metà primo quarto. Dopo un avvio equilibrato, con i Nuggets che vanno anche avanti sul +7, ecco che i Wolves cambiano marcia e già nel primo quarto superano i 15 punti di vantaggio. Non riesce a reagire Denver, che non torna mai sotto la doppia cifra di vantaggio e così Minnesota scappa via chiudendo il primo tempo avanti 59-40.

Match, quindi, virtualmente chiuso già dopo 24 minuti e Nuggets che alzano velocemente bandiera bianca. Finisce, così, con un netto 115-70 per i Minnesota Timberwolves, che sono ancora una volta guidati da Anthony Edwards, top scorer con 27 punti, ma che vincono con il contributo decisivo di Jaden McDaniels, autore di 21 punti, e con i 38 rimbalzi complessivi presi da Big men Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns e Naz Reid. E dalla difesa, che limita Nikola Jokic a soli 22 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE (17 MAGGIO)

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 115-70